Tragedia a Palazzo Reale, operaio cade da una scala e muore: stava allestendo una mostra

Un grave infortunio sul lavoro a Palazzo Reale di Milano. Un operaio di 69 anni è caduto da una scala ed è morto mentre stava allestendo una mostra. È accaduto al primo piano, intorno alle 11.30, quando il lavoratore, che si trovava su una scala a un'altezza di 4-5 metri, è caduto a terra.



Quando sono arrivati i soccorritori del 118 era in arresto cardiaco, e non è quindi chiaro se abbia avuto un malore o se abbia perso l'equilibrio. Dopo la rianimazione operata sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico ma non c'è stato nulla da fare.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04