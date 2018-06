i Negramaro sotto le stelle del Meazza: fuoco, fiamme e hit

Fuochi e fiamme. E tanta musica. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, che da poco ha annunciato che sarà presto padre per la prima volta, è pronta a far atterrare l’astronave Negramaro stasera a San Siro. Sei tappe di “L’amore che torni - Tour”, dopo la data uno del Teghil di Legnano Sabbiadoro. Più due ore di spettacolo per una scaletta lunga una ventina di canzoni greatest hits della loro carriera. Da “Fino all’imbrunire” - canzone di apertura - a “Ti è mai successo?”, “La prima volta”, e finire con “Meraviglioso”, “Mentre tutto scorre”, “Nuvola e lenzuola”. Due medley “Basta cosi/Solo per te” e “Solo 3 minuti/Sei”, e “Senza Fiato” con l’omaggio a Dolores O’Riordan, voce dei Cranberries scomparsa a gennaio, con cui avevano duettato. Maxischermi con immagini visual tridimensionali che abbracciano letteralmente il palco e tanti effetti speciali. Dopo San Siro, l’Olimpico di Roma (30 giugno), lo stadio Adriatico di Pescara (5 luglio), il San Filippo di Messina (8 luglio) e per finire a casa loro il 13 luglio, allo stadio Del Mare di Lecce.

Mercoledì 27 Giugno 2018