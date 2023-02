Incidente sull'A4, addestratrice di cani morta dopo lo schianto con un camion: salvo il pitbull che era in macchina con lei

di Redazione web

Ancora sangue sull'A4. Dopo la morte delle due donne tamponate al casello Milano-Ghisolfa, l'autostrada diventa teatro di un'altra tragedia. La vittima è Beatrice Dell'Orto, 33 anni, addestratrice cinofila residente a Seregno, in Brianza. L'incidente è avvenuto mercoledì 22 febbraio, intorno alle 12.40. Con il suo furgone si è schiantata contro un camion, restando uccisa. Salvo, miracolosamente, il pitbull che era con lei.

Scena cruenta

L'incidente è avvenuto all'altezza di Pero in direzione Venezia. La 33enne era alla guida di un Volkswagen Caddy ed è morta sul colpo. Drammatica e cruenta la scena alla quale hanno assistito i soccorritori. La parte anteriore del furgone è andata completamente distrutta, schiantata contro la parte posteriore del camion. L'esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora da accertare, il furgone ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva finendo sotto il cassone.

Tantissimi i messaggi social per l'addestratrice: «Addio, Bea, meravigliosa creatura ed eccellente pratica esperta cinotecnica. Ovunque sei, noi siamo con te. E tu, ovunque, con noi. Ti adoro», si legge. «Addio grande donna, grande cinofila. Ovunque tu sia ora rimarrai sempre nei nostri cuori. Difficile pensare di non rivederti più, il campo sarà vuoto, ma tutti i cani avranno il ricordo del tuo lavoro, della tua professionalità, della tua pazienza», recita un altro commento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 21:31

