Monza, ragazzino 14enne accerchiato e pestato da tre ragazzi: volevano rubargli le scarpe

Lo hanno accerchiato sul treno, costringendolo a scendere alla stazione di Monza. Qui, lo hanno trascinato in un sottopassaggio e lo hanno colpito con calci e pugni, per rubargli le scarpe Nike che indossava. Per questo motivo, tre minorenni (due 16enni di Milano e un 15enne di Varese, di origine straniera) sono stati arrestati.

L'agguato è avvenuto ieri: il 14enne, italiano residente in Brianza, era salito sul treno a Ornago ed era stato avvicinato dai tre ragazzi, che lo hanno costretto a scendere a Monza e lo hanno pestato, immobilizzato e derubato. La vittima, ancora sotto choc, ha raggiunto a piedi scalzi due agenti della Polfer di Monza, raccontando l'accaduto e fornendo una descrizione dei suoi aggressori, che nel frattempo erano saliti su un treno per Lecco.

I poliziotti, a quel punto, hanno allertato il capotreno, che ha informato gli agenti dei movimenti dei tre. Una volta scesi in stazione ad Arcore, i carabinieri del posto sono riusciti a bloccarli e arrestarli. Ora si trovano in un carcere minorile con l'accusa di rapina in concorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 15:00

