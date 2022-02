Monopattini, la Lombardia chiede nuove regole: assicurazione, casco per tutti e corsi ai minorenni

Assicurazione, obbligo del casco per tutti e corsi ai minorenni. Sono i punti fondamentali della nuova normativa che la Lombardia chiede per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, con 40 voti favorevoli, 11 contrari (Movimento 5 Stelle e +Europa Radicali) e 13 astenuti (Pd), una proposta di legge al Parlamento che propone di modificare le norme stabilite dal governo ed entrate in vigore lo scorso mese di novembre sull'utilizzo dei monopattini.

Leggi anche > Morto Luigi De Pedys, gestore del primo cinema a luci rosse in Italia: «Tutto nacque come una provocazione»

La proposta di legge al Parlamento, parzialmente modificata in Commissione rispetto a quella precedentemente uscita dalla Giunta, prevede l'obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, mentre nella vigente legislazione, l'obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici.

Altra novità, riguarda l'obbligo per i conducenti minorenni di frequentare un corso abilitativo gratuito della durata di 4 ore organizzato almeno ogni sei mesi dal Comando della Polizia Locale del Comune di residenza, al termine del quale verrà rilasciata un'autorizzazione. Infine, obbligo del casco per tutti, anche se maggiorenni, nonché l'obbligo del marchio Ce per tutti i monopattini circolanti pena la sospensione dell'autorizzazione alla conduzione e la confisca dei mezzi.

«La Lombardia e il Lazio sono le regioni con il maggior numero di incidenti sui monopattini, con 150 feriti gravi solo lo scorso anno. Il dato della città di Milano ci dice che da giugno 2020 ci sono stati 957 incidenti con richiesta di intervento - ha commentato l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato -. Di fronte a questi dati emerge il fatto che la legge nazionale non sia riuscita a ridurre gli incidenti, per cui ci siamo permessi di integrare dei temi rispetto ad essa. Il nostro intervento è a tutela soprattutto a chi utilizza i monopattini, ma anche dei pedoni che circolano sui marciapiedi».

Contrari alla proposta di legge i consiglieri grillini, con il capogruppo Nicola Di Marco che ha definito «una battaglia ideologica lo stucchevole tentativo di mettere una bandierina politica contro un mezzo di trasporto sostenibile, reo di essere stato introdotto in Italia dal Movimento Cinque Stelle. Una battaglia che complica il lavoro della Polizia Locale, costretta a fare corsi di formazione invece di venir messa nelle condizioni di poter lavorare nelle strade».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA