Milano: uomo di 45 anni travolto e ucciso dal tram

Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato investito da un tram alla periferia di Milano, all'altezza di via Bignami. È accaduto alle 19.20. La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione dalla polizia locale che sta effettuando i rilievi.



Secondo quanto spiegato dall'Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, la persona investita stava attraversando la strada all'interno della corsia riservata al tram e non stava camminando sulle strisce pedonali o su percorsi per i pedoni.



L'investimento si è verificato verso le 19.30. Il mezzo pubblico stava viaggiando su viale Fulvio Testi, all'altezza di via Bignami, verso Cinisello Balsamo comune al confine con il capoluogo. Il conducente non ha potuto evitare l'impatto e ha riportato un forte choc. Venerdì 29 Novembre 2019, 20:43

