Fugge dall'Ucraina e arriva a Rho, dove partorisce Nikole: prima profuga nata in Italia

Un viaggio da sola, in auto, al nono mese di gravidanza, e con una bambina di 8 anni. È la storia di una 31enne ucraina arrivata in Italia dalla mamma, dopo aver guidato per giorni, che martedì ha dato alla luce la sua seconda bambina all’ospedale di Rho. La donna viveva a Ternopil con il compagno e la figlia quando il 24 febbraio è stata annunciata l’invasione russa e il compagno è stato richiamato alle armi.

Subito il viaggio faticosissimo fino a Rho e il 1° marzo poco dopo mezzanotte è nata la piccola Nikole di 3 chili: è la prima profuga nata in Italia. Felicitazioni del governatore Attilio Fontana via Fb a mamma e piccola. Il presidente ha spiegato che la Lombardia sta predisponendo un piano per accogliere «100mila profughi» che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

