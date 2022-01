Milano, strappano collana dal collo della vittima: tre stranieri arrestati in piazza Lima

Sono stati arrestati i ladri che la notte scorsa hanno rubato una collanina strappandola dal collo della vittima in piazzale Lagosta a Milano. Alle 4 circa, i poliziotti hanno notato in piazza Lima tre persone, due cittadini marocchini di 21 e 26 anni e un egiziano di 20 anni, che corrispondevano alla destrizione, decidendo quindi a procedere con il controllo. In tasca avevano la collanina rubata poco prima. Il 21enne, noto alle forze dell'ordine ha opposto anche resistenza al controllo degli agenti. Riconosciuti come autori del furto, i tre sono stati arrestati e il 21enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi anche > Como, cadavere di un uomo ritrovato nelle acque del Lago di Pusiano

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA