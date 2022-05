Le strade ai 50mila della Stramilano

Milano che corre. La città, dopo due anni di stop causa Covid, torna ad essere per un giorno la capitale dei runner. Domenica ritorna, per le strade milanesi, la corsa più famosa e amata: la Stramilano, che è giunta alle sua 49ª edizione. È stato superato l’obiettivo di oltre 50mila iscritti, eguagliando così la partecipazione degli anni pre-Covid. Atleti amatoriali e professionisti, giovani ed appassionati di running. «Ci voleva il ritorno della Stramilano perché è una gara che mancava, molto milanese, adatta a tutti», ha detto il sindaco Giuseppe Sala. «I cittadini devono essere un po’ tolleranti perché ci saranno delle strade chiuse».

Largo ai corridori: parecchie fermate dei mezzi saranno off limits (come la stazione del metrò Duomo, non accessibile dalle 7 alle 14) e molte linee di superficie saranno deviate fino al pomeriggio. Per informazioni consultare il sito Atm. La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre eventi: Stramilano 10 chilometri, Stramilanina di 5 chilometri e Stramilano Half Marathon. I primi a partire, alle 8,30 da piazza Duomo, saranno i partecipanti alla Stramilano; alle 9,30 quelli alla Stramilanina. L’arrivo, per tutti, è all’ Arena Civica. Infine, alle 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello.

