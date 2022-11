Milano, spacciava antidolorifici potentissimi a 8 euro a pastiglia: in cella

di Giulia Salemi

L’assicurazione di entrare varcare la soglia del “paradiso artificiale” per otto euro a pastiglia. Era a quanto vendeva le sue “droghe”, ovvero medicinali antidolorifici, regolarmente in commercio, un 46enne incensurato, arrestato ieri. L’uomo, di origine egiziana e regolare in Italia, è stato sorpreso con oltre 300 pastiglie di questi medicinali (parte dei quali tabellati come stupefacenti), che possono avere effetti ancor più pesanti dell’eroina. L’indagine è nata dalla segnalazione di alcuni farmacisti, ai quali, da un po’ di tempo, si presentavano persone diverse a chiedere sempre gli stessi tipi farmaci, l’Oxicontyn e il Contramal, contenenti rispettivamente ossicodone (un principio attivo molto potente, oppiaceo, che si utilizza nelle cure palliative dei malati terminali) e tramadolo (con caratteristiche psicotrope e inserito nelle tabelle degli stupefacenti), talvolta con ricette palesemente false, o rubate in ospedale, ma non si esclude la presenza di un sanitario compiacente. Infatti sono farmaci per cui è necessaria una prescrizione medica usata dal farmacista. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Bonola hanno così individuato e seguito il presunto spacciatore. Fino a sorprenderlo in piazza Monte Falterona, zona San Siro, mentre consegnava le pasticche a un connazionale di 27 anni, tossicodipendente abituale. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze psicotrope mentre il connazionale è stato segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti e ai servizi sociali. Il venditore, secondo quanto riferito in Questura, è stato trovato in possesso di 83 compresse dei due tipi, e 300 euro in contanti. Nella sua abitazione, vicino alla piazza, sono state sequestrate altre 263 compresse dei due farmaci, oltre a tre flaconi da 100 milligrammi ciascuno di ossicodone liquido.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 06:00

