Milano punta sulla sicurezza in ospedale: riapre il posto di polizia al Sacco

di Redazione Web

Milano punta sulla sicurezza in ospedale. Nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio, è stato riaperto il posto di polizia al Sacco. La direzione dell'ospedale di via Grassi, ha fatto sapere la questura in una nota, «ha individuato il locale idoneo per riattivare il posto di polizia la cui operatività, nelle fasi acute della pandemia da Covid, era stata temporaneamente sospesa».

Michelle Hunziker: «Figure di mer*a? Ne ho collezionato una quantità inenarrabile». Ecco quali sono

Donna marocchina prende in braccio un bambino di 2 anni e prova a rapirlo, il papà la blocca: «Lascialo» VIDEO

Milano, riapre il posto di polizia all'ospedale Sacco

«L'ospedale, uno dei poli sanitari più grandi ed articolati del capoluogo e con un importante carico di lavoro sul pronto soccorso, ha tempestivamente aderito alla sollecitazione del Questore Petronzi individuando, all’interno della sala d’attesa, un locale recentemente ristrutturato e condiviso con personale della polizia locale del comune di Milano», spiegano dal commissariato.

Il posto di polizia sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA