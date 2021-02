Milano Moda Donna, torna Valentino esce (un giro) Versace. Tutto digital e su maxischermo

Brunello Cucinelli, in diretta dal borgo umbro di Solomeo, Valentino che torna, Versace che si ferma un giro e sfila fuori calendario, ma in digitale.

Presentata oggi la kermesse Milano moda donna con le proposte per il prossimo autunno inverno 2021/22. Sarà ancora una volta tutta digitale, tranne pochi eventi dal vivo solo per addetti ai lavori e con un severo protocollo messo a punto da Ats. Dopo il debutto di settembre, Valentino torna a sfilare a Milano, il prossimo primo marzo, in chiusura della settimana. Versace lancerà il video della sua nuova collezione il 5 marzo. Una decisione che «non influisce sul fatto che Versace rimane un membro orgoglioso di Camera della Moda», dice Donatella. «La moda è arte, e proprio per questo, alcune volte deve potersi esprimersi al di fuori di percorsi predefiniti per fiorire al meglio».La fashion week inizia il 23 febbraio e chiude il 1° marzo e prevede 61 sfilate, 57 presentazioni e presentazioni su appuntamento, di cui 15 fisiche e 42 digitali e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti in calendario.

La settimana si apre con un video-omaggio a Beppe Modenese, curato e diretto da Beniamino Barrese. Poi la prima volta di Brunello Cucinelli da Solomeo, e di Alessandro dell'Acqua x Elena Mirò, Del Core, Dima Leu, Onitsuka Tiger e Fabio Quaranta. Tra le presentazioni, debuttano marchi come Alabama Muse. Oltre alle sfilate dei grandi nomi, da Prada ad Armani a Dolce e Gabbana, che chiudono la rassegna, la piattaforma digitale della rassegna ospiterà varie stanze tematiche dedicate ai temi come sostenibilità, sostegno all'artigianato. Alla rinascente pop up store dedicato a 11 giovani talenti. Le sfilate saranno visibili in giro per milano sui maxischermo di Urban Vision.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA