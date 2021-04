Studente quindicenne precipita dal secondo piano a scuola, è grave

Ha chiesto di uscire dall’aula per andare in bagno. Poi è precipitato dal secondo piano. Una sequenza breve e al momento inspiegabile. L’unica certezza di questa vicenda sono le condizioni dello studente di 15 anni che ieri è precipitato dal secondo piano dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio in via Copernico. Il quadro clinico è ritenuto gravissimo, anche se i medici dell’ospedale Niguarda non si sbilanciano con prognosi. Ieri pomeriggio lo hanno operato per un trauma cranico, le prossime ore saranno fondamentali per capire se tutto è andato bene e il versamento alla testa è rientrato. L’allarme è scattato alle 15, quando un tonfo è risuonato nel cortile dell’istituto. Un attimo dopo sono partite le urla degli altri studenti della scuola che hanno assistito alla scena e la concitazione del personale. Tutti sotto choc. Quando l’ambulanza è arrivata, in pochissimi minuti, il 15enne era ancora cosciente e aveva gli occhi aperti. I paramedici hanno comunque fatto ricorso alla ventilazione assistita a mano lungo tutto il tragitto fino al pronto soccorso del Niguarda. Tutte le persone ascoltate dai carabinieri hanno riferito la stessa versione: si è lanciato volontariamente. Capire se davvero così è stato e perché l’abbia fatto, è altra cosa. Gli investigatori del Nucleo Investigativo sono a lavoro in cerca di tracce nella vita del ragazzo che possano raccontare cosa è accaduto davvero. La prima (potenziale) miniera di informazioni sono i profili social dello studente che frequenta il primo liceo. I genitori hanno detto di non avere alcun sospetto, anche loro non sanno spiegare un gesto del genere né - dicono - hanno avuto avvisaglie che potessero metterli in allarme. Adesso le forze dell’ordine stanno cercando di capire quale possa essere stato il dramma interiore che potrebbe averlo spinto a questo gesto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA