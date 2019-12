Leggi anche > Milano, schianto tra filobus Atm e camion Amsa. Una passeggera: «L'autista era al telefono» Scontro filobus-camion a Milano, i funerali di Shirley. «Noi crediamo nella giustizia, io non sono parte della famiglia però la famiglia ha dato in mano la questione a un avvocato e sono in attesa di avere la loro giustizia. Io non posso dire altro». Lo ha detto Christian Ghinaglia, il compagno di Shirley Ortega Calangi, la donna di origine filippina di 49 anni morta dopo lo scontro di sabato 7 dicembre a Milano tra un filobus e un mezzo della raccolta dei rifiuti, prima del funerale della donna. Alla funzione partecipano anche i vertici di Atm. «Hanno chiamato per informarci e chiedere se potevano venire, ma Shirley è una persona che accetterebbe chiunque, perché la colpa è di una persona, non è di Atm, per noi chiunque vuol venire è accettato», ha osservato l'uomo, prima di prendere posto di fronte all'altare per la cerimonia, iniziata con mezz'ora di ritardo.

Da «quasi quattro anni» insieme alla donna, di mestiere babysitter, che aveva conosciuto «tramite amici», Ghinaglia ha raccontato di esserle «stato accanto finché le macchine hanno dato zero. Speravamo sempre, la speranza non muore mai». Dalle Filippine è arrivata anche la figlia di Shirley Ortega Calangi. «La figlia soffre, però è una persona forte, molto colta, adesso ha vicina tutta la famiglia», ha spiegato il compagno della vittima, sottolineando che «la sua datrice di lavoro ha reso partecipi gli altri che non era una persona comune, specialmente tutti i bambini per cui ha lavorato la ricorderanno sempre». «Come si va avanti? Dobbiamo ricordarla come una persona che sorrideva sempre, anche nelle difficoltà, e ci ha insegnato a tenere lontano tutte le cose negative e cercare di essere felici con quello che si ha - la risposta dell'uomo -. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini e hanno parlato di lei, i medici e le istituzioni».

Sabato 14 Dicembre 2019, 15:53

