Milano, il concerto della Scala torna a invadere piazza Dumo. Chailly: «Sarà gioia»

La Scala si riprende la piazza del Duomo. Il 12 giugno torna “ai vecchi tempi” per capienza e libertà il Concerto per Milano, che la Filarmonica della Scala dal 2013 tiene ogni anno in piazza Duomo. Giunto alla edizione numero dieci, il concerto ha tenuto botta anche nei due anni passati con il Covid che ha imposto numeri contingentati e tanti sforzi.

LA PIAZZA Per il decimo anniversario si torna in grande stile, festeggiando anche la ripresa a pieno ritmo degli eventi cittadini fra cultura ed economia. Infatti il 12 giugno cade con la chiusura del Salone del mobile, cui seguiranno le sfilate moda maschili. E così il concerto, che finora ha avuto 250mila spettatori (più quelli della diretta su Rai 5 e Rai play) riprende il format orginale: piazza libera a tutti. Il sindaco Giuseppe Sala ieri alla presentazione ha auspicato che questo possa essere «un concerto per i milanesi ma anche per i turisti. Mostreremo il meglio che sappiamo fare». La serata sarà trasmessa in diretta anche su Radio 3 e distribuita in 20 Paesi del mondo.

IL PROGRAMMA È un «trionfo del Novecento storico», come lo ha definito il maestro Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala e principale della Filarmonica. Si inizia con un’opera prima commissionata a Nicola Campogrande Decisamente allegro. E poi pagine di de Falla, Ravel e un doppio Gershwin: Un americano a Parigi e Catfish Row da Porgie and Bess: «Settanta minuti di musica e di «gioia». Nessun solista perché oltre ad essere il decimo anniversario, il 2022 è anche il quarantesimo della fondazione della Filarmonica, che sarà così protagonista assoluta, ha spiegato il direttore artistico Etienne Raymond. Partner storici dell’evento Esselunga, Allianz e Unicredit.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA