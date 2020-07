Ciclismo, la Milano-Sanremo torna l'8 agosto con il rischio ingorgo

La grande classica del ciclismo ritorna a Milano, ma dietro l'angolo c'è il rischio ingorgo.

Incombe il problema viabilità sulla Milano- Sanremo, spostata per l'emergenza Coronavirus l'8 agosto.

Alcuni comuni della provincia di Savona, infatti, hanno espresso perplessità sull'opportunità di chiudere l'Aurelia e domani è in programma una riunione in Prefettura per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Volontà degli organizzatori Il direttore dell'Area Ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni cerca di fugare i dubbi, promettendo uno spot mondiale per il turismo per la Riviera di Ponente. «Sappiamo che quella dell'8 agosto è una data dettata dal momento difficile che stiamo vivendo per la conseguente rivoluzione del calendario ciclistico - spiega Vegni -. Ci sarà qualche problema in più rispetto a marzo, ma siamo fiduciosi che la risposta del territorio possa essere un segnale forte per la ripartenza del nostro Paese. Milioni di spettatori in cinque continenti seguiranno in tv questa classica Monumento e siamo convinti avrà il successo e la visibilità che l'hanno resa mitica».



Perplessità dei sindaci Gli amministratori locali restano però piuttosto preoccupati per il rischio per la sicurezza dei turisti e per i possibili ingorghi causati dalla chiusura della principale arteria ligure in un weekend di agosto da bollino nero. E c'è persino chi suggerisce di spostare la corsa in autostrada. La A10 era già stata utilizzata, ad esempio, nel 2016 per evitare un'improvvisa frana sull'Aurelia tra Voltri e Arenzano e nel 2003 era stata scelta come percorso alternativo tra Albenga e Andora per problemi di viabilità nella cittadina di Alassio.

Ai nastri di partenza della Classicissima ci saranno comunque grandi velocisti - da Viviani a Sagan -, abili finesseur - da Van del Poer a Van Aert - e chi - come Nibali e il campione in carica Alaphilippe - cercherà di far saltare il banco con una sparata sul Poggio. Tra i favoriti ci saranno Caleb Ewan e Fernando Gaviria. «Alcuni dei miei ricordi più belli della Milano- Sanremo - racconta lo sprinter australiano - sono legati al mio secondo posto nel 2018. Spero che quest'anno possa migliorare di una posizione». «Questa - la testimonianza del velocista colombiano - è una corsa che mi piace tanto e che voglio vincere. Ô sempre aperta a tante soluzioni con corridori diversi che possono imporsi perché le situazioni in gara cambiano velocemente da un momento all'altro». Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 19:26

