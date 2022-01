Milano, ruba un cellulare sull'ambulanza che ha soccorso il suo amico

Ha insistito per salire a bordo dell'ambulanza che aveva soccorso un suo amico, molto ubriaco, alle colonne si San Lorenzo, tra i luoghi più noti della Movida milanese. Giunti al Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, i soccorritori hanno portato nel triage l'uomo ubriaco e, quando il caposquadra è tornato all'ambulanza, ha visto che non c'era il suo cellulare. Ha visto che l'amico dell'ubriaco, un marocchino di 28 anni, era ancora nei pressi e ha chiesto conto del cellulare. L'uomo ha gettato a terra il telefono ma nel frattempo erano arrivati gli agenti della Questura che l'hanno arrestato per furto aggravato

