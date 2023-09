Milano, alla mensa scolastica più verdure e cibi bio

di Elena Fausta Gadeschi

È passato oltre un secolo dalla rivolta della «pappa col pomodoro» di Gian Burrasca per abolire il minestrone in collegio. Eppure tuttora verdure e legumi continuano a essere indigesti per bambini e ragazzi delle mense scolastiche milanesi. Così, sarà questa la sfida di Milano Ristorazione, la società del Comune che prepara e distribuisce ogni giorno 75mila pasti. I nuovi menù introducono infatti i broccoli. E, più in generale, l’azienda punta ad «avvicinare sempre di più bambini, bambine e le loro famiglie alla cultura del cibo e all’alimentazione sana», spiega la vicesindaca Anna Scavuzzo.

INVERNO

Nel nuovo menu in linea con le preferenze dei bambini e con i cambiamenti delle temperature (fa caldo più a lungo quindi si parte il 13 novembre), ci saranno minestra di lenticchie con pasta bio, passato di verdura con riso, pasta di farro bio con crema di broccoli e pesto, bocconcini di pollo con crema di verdure miste servite con purè, spinaci e broccoli al parmigiano, insalata, mais e carote julienne. Mentre ai nidi saranno introdotte polpettine di pollo biologico con verdure servite con purè e crema di cannellini con pasta biologica.

LE PREFERENZE

Ma quali sono i piatti preferiti dai bambini? Secondo un’indagine di Bva Doxa condotta su 77 classi di 20 scuole primarie di 9 Municipi, è emerso che nessuna pietanza è totalmente rifiutata, nemmeno il temuto minestrone che, anzi, è molto gradito da un bambino su quattro. Eppure campioni di preferenze sono la pizza margherita e la pasta in bianco. I secondi più amati sono la cotoletta di lonza alla milanese (88%) e le rustichelle di pollo biologico (85%). Rapporto complicato con i contorni di verdure: solo le patate registrano un +70%. Cresce il gradimento per i legumi, vicino al 50%. Con il 92% delle preferenze il gelato resta il fine pasto più amato, mentre la frutta si attesta ad un incoraggiante 70%.

