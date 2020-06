Milano, rissa nella movida: arrestato 21enne. È il figlio di un capo ultrà dell'Inter

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 12:54

Un 21enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Milano perchè ritenuto il responsabile dell'accoltellamento ai danni del ragazzo di 24 anni avvenuto nella notte tra il 5 e il in corso Garibaldi al culmine di una rissa scoppiata intorno alle 2.30. Il 21enne è il figlio del leader storico degli ultrà dell'Inter, Franco Caravita.hanno individuato il possible sospettato. Una volta rintracciato, gli investigatori, diretti dal capitano Matteo Martellucci, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei suoi confronti che ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico e degli indumenti indossati durante l'aggressione con la presenza di tracce di sangue. Il 21enne, che ha delle precedenti denunce per reati simili, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.