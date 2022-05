Milano, rissa tra minorenni: 16enne gravissimo, un coetaneo arrestato per tentato omicidio

Milano, ancora sangue e violenza. Una rissa tra ragazzi minorenni è scoppiata ieri, in zona Santa Giulia: un 16enne è gravissimo dopo essere stato raggiunto da due coltellate, un coetaneo è stato arrestato per tentato omicidio.

La rissa è avvenuta tra due gruppetti di adolescenti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via Cassinario, all'interno del parco Trapezio. Nel corso dello scontro, un 16enne accoltellato due volte ha riportato la perforazione di un polmone: è ricoverato al Policlinico in gravi condizioni ma i medici sono riusciti a salvarlo ed è fuori pericolo.

Dopo l'accaduto, sono partite subito le indagini da parte degli agenti di polizia del commissariato Mecenate, che poco dopo le 22.30 hanno individuato l'autore dell'accoltellamento: è un 16enne, ospite di una comunità dallo scorso mese di marzo, rintracciato al Parco Ravizza. Il minore ha confessato di essere l'autore dell'aggressione, poi è stato arrestato e portato al Cpa di Torino.

