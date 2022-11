Dai fumetti ai videogiochi, milano entra nel fantamondo della Games Week

di Fabrizio Ponciroli

Benvenuti al lunapark dei videogiochi e del fumetto! A Fiera Milano di Rho va in scena, da oggi al 27 novembre, la Milano Games Week & Cartoomics 2022. Una kermesse che, nel corso degli anni, è diventata un ritrovo obbligato per gli amanti di videogames, fumetti e ogni forma artistica di intrattenimento. Saranno ben quattro i padiglioni (8-12-16-20) dedicati all’edizione 2022 con un programma incredibilmente ricco. Tantissimi gli ospiti di fama internazionale. Da Troy Baker (Joel in The Last of Us) a Tom Hopper (Umbrella Academy e Trono di Spade), passando per Ed Westwick (nel cast di Gossip Girl). Tra i padiglioni da visitare con cura, sicuramente il padiglione 12 con gli stand dei principali editori di fumetti, manga e graphic novel, oltre ai più importanti produttori di giochi di carte, ruolo e da tavolo, ma anche miniature, gadget e merchandising di ogni tipo. La lista degli artisti del fumetto attesi a Rho è impressionante: Zerocalcare, Dado, Pera Toons, Violetta Rocks, Elisabetta Cifone, Fumeddy, Bigio, Virginia Salucci, Mihai Rotari, Luca Berlati, Corrado Roi, Paolo Barbieri, Luca Enoch, Stefano Vietti, Riccardo Crosa, Sergio Giardo e tantissimi altri. Il nome più eclatante, tuttavia, è quello di Humberto Ramos, “firma” di Spider-Man. Da non perdere anche le due mostre che celebrano e chiudono il 60° anniversario di due colossi dell’universo comics: Diabolik e appunto Spider-Man. Per Diabolik, allo stand Astorina anche l’albo numero 1 (Pad 12). Spazio alle “nuove generazioni” con streamer e influencer del calibro di Favij, Cicciogamer89, MikeShowSha, Simone Panetti, Naska, Homyatol, Moonryde, il Masseo, Dario Moccia con il suo Pub dell’amico e molti altri. Sono i video a farla da padrone con ben due padiglioni dedicati (16-20). Più di cinquemila metri quadrati (due arene) sono destinati al gaming con centinaia di postazioni di gioco e la presenza dei brand più prestigiosi e seguiti al mondo. Ovviamente non mancheranno i cosplayer. Domenica 27 novembre con Giorgia Vecchini, andrà in scena il tradizionale Great Cosplay Show (Padiglione 16). Insomma, una tre giorni all’insegna del puro divertimento e delle passioni ludiche più sfrenate.

Dal 25 al 27 novembre, Fiera Milano Rho. Ven ore 11-23. Sab e dom ore 10-19. Biglietti 25 euro, 3 giorni 65. Programma milangamesweek.it

