Vaccino d'estate, a Palazzo Scintille in dieci giorni dosi decuplicate

di Simona Romanò

Simona Romanò Da 150 somministrazioni giornaliere a picchi di 1.500. A Palazzo delle Scintille è scattata la corsa al vaccino e, negli ultimi dieci giorni, le vaccinazioni sono decuplicate, fra terze e quarte dosi: tutti in coda tra la paura della sesta ondata di Omicron 5 e la voglia di partire per le vacanze più protetti con il booster.

IN FILA Anche i più recalcitranti si stanno facendo avanti, quando i contagi continuano a correre, sebbene si intraveda, in Lombardia, il picco e poi l’auspicata discesa. A non voler più attendere e a presentarsi alle Scintille sono soprattutto gli over 80 che, spesso accompagnati da figli, hanno diritto alla quarta dose (solo il 25% degli ultraottantenni sono super immunizzati). Non mancano tuttavia anche i soggetti più giovani che ancora non hanno ricevuto la terza iniezione, magari perché si erano infettati dopo la seconda e hanno aspettato fino adesso. La metà delle persone si presentano all’hub in Fiera (unico aperto) senza appuntamento: per ora non ci sono problemi di tempi di attesa troppo lunghi, anche perché, spiegano i sanitari che coordinano il centro, «avevamo attive sei linee vaccinali fino alla settimana scorsa, ma le abbiamo portate a dieci e siamo pronti ad aumentarle ancora, se questo è il trend». L’appello, però, «è di fissare la data, altrimenti, da un giorno all’altro, rischiamo il caos». Ancor di più ora, visto il via libera dall’Ema alla quarta dose anche agli over 60.

SESSANTENNI L’assessorato regionale al Welfare valuta «di riaprire alcuni ambulatori per il secondo richiamo degli over 60». Intanto, il portale della prenotazioni sarà aggiornato in queste ore (inutile presentarsi subito, senza prenotazione). La platea di nuovi vaccinabili è composta da 1,8 milioni di sessantenni e settantenni lombardi, già vaccinati con tre dosi. Si devono poi sottrarre i 30-40mila infettati negli ultimi quattro mesi.

CONTAGI E PICCO La curva dei contagi, pur continuando ad essere alta, sta decelerando e questa settimana potremmo giungere al picco. Si parte dal guardare i dati di ieri, quando il tasso di positività era al 23,6%, calato rispetto a giovedì scorso quando era a quota 25,7%. Ciò significa, se la tendenza dovesse essere confermata, che l’ondata di Omicron 5 è entrata nella sua fase discendente, lasciando però una coda di contagi sterminata. A fronte di 15.526 (pochi rispetto alla media dei 45-50mila) i nuovi positivi sono 3.666. Di questi, 526 a Milano. Crescono ancora i ricoveri nei reparti ordinari: più 27 (+ 17 il giorno prima) per un totale di 1.306 pazienti. Nelle rianimazioni un ricoverato in più (+ 1 il giorno precedente): son 29 i posti letto occupati. Aumentano anche i decessi: 31 ieri (5 domenica).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 06:15

