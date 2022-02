Milano, rapina e picchia un cantante di strada in piazza Duomo: arrestato un 29enne

Ha rubato i soldi delle offerte a un artista di strada che si stava esibendo in piazza Duomo a Milano, dietro la cattedrale. E perché il busker non lo inseguisse gli ha anche sferrato un pugno. I militari che sono di stanza nella piazza ieri sera alle 22 hanno però avvisato la polizia che hanno arrestato per rapina un italiano di 29 anni. Poco prima di mezzanotte, invece, una pattuglia della polizia che passava da via Settembrini è stata chiamata da una ragazza che chiedeva aiuto.

Era insieme a un ragazzino circondata da tre più grandi, che hanno cercato di scappare ma sono stati fermati. Si tratta di tre giovani (un ventunenne e un diciannovenne con precedenti e un altro 19enne incensurato) che li avevano accerchiati mentre rientravano a casa, uno aveva spinto il minorenne contro il portone e gli aveva strappato di mano l'i-phone. I ragazzi, arrestati per rapina, avevano con loro anche il portafoglio di un uomo che avevano rapinato poco prima in viale Brianza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 13:46

