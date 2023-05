Milano fa festa con Radio Deejay: musica, sport e giochi per tutti

di Elenma Fausta Gadeschi

«Milano torna ai milanesi» per un weekend. Parola di Linus, che invita tutti al Party Like A Deejay, la grande festa firmata Radio Deejay in programma sabato 10 e domenica 11 giugno al Parco Sempione e all’Arco della Pace.

Due giorni gratuiti di intrattenimento e condivisione all’insegna di musica, sport e divertimento con gli speaker della radio «per riappropriarsi in maniera informale del parco, abbattendo le barriere tra artisti e pubblico», spiega Linus. «E per evitare l’effetto Festivalbar alterneremo l’esibizione dei cantanti con i nostri dj set, insieme ad altre attività diffuse».

Si incomincia sabato alle 10 all’interno del Parco Sempione, suddiviso in sei aree tematiche. Nello Speakers’ Corner saranno presenti il primo giorno Linus, Nicola Savino, La Pina, Diego e La Vale, Luciana Littizzetto e Vic, mentre domenica sarà la volta del Trio Medusa, Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna, Alessandro Cattelan e Fabio Volo. L’Area Sport sarà dedicata al fitness con lezioni di yoga, meditazione, pilates e dance workout.

Nell’Area Ricordi Stampati il fotografo Settimio Benedusi sarà disponibile, su prenotazione, a scattare ritratti in bianco e nero della giornata, mentre Casa Deejay ospiterà l’area food court.

La festa prosegue domenica all’Arco della Pace con i dj set di MACE, Zef e Marz, e Bassi Maestro. E dalle 17 spazio alla musica. Fra i tanti, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, gIANMARIA, Lazza, Madame, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso e Wayne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA