Milano Pride 2018: "Love is Love", migliaia in piazza per tutti i colori dell'amore

oggi mi trovate a stringere la mano al social media manager di Aqua Vitasnella #Milanopride pic.twitter.com/yuNFE2BQal — Alessandro P. (@alepuntoacapo) 30 giugno 2018

Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn parteciperanno insieme a #MilanoPride 2018. Le cinque aziende tech uniscono le forze e sfileranno nella parata per la prima volta su un unico carro, per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere uguaglianza e inclusione. pic.twitter.com/Fzn0FJQu29 — Microsoft Italia (@microsoftitalia) 26 giugno 2018

“Esistono storie che non esistono” disse una volta un saggio.

Io però voglio andare oltre e vedere anche le persone che non esistono, per questo domani andrò al #MilanoPride ๐ŸŒˆ

Voglio abbracciare tutto l’abbracciabile.

No critike. — Signor Distruggere (@SirDistruggere) 29 giugno 2018

E’ davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Saremo su quel palco per ricordare a tutti che l’amore è amore e, come la musica, deve solo unire. #MilanoPride #Pride๐ŸŒˆ #PrideMonth #CiviliMaNonAbbastanza pic.twitter.com/DDi4IAAom0 — Benji & Fede (@BenjieFede) 28 giugno 2018

LinkedIn, Facebook, Google, IBM e Microsoft parteciperanno insieme a #MilanoPride 2018. Le cinque aziende tech uniscono le forze e sfileranno nella parata per la prima volta su un unico carro, per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere uguaglianza e inclusione. pic.twitter.com/ZTmfswUzXq — LinkedIn Italia (@LinkedInItalia) 26 giugno 2018

Il caldo afoso, con una temperatura che sfiora i 30°C, non ha scoraggiato i partecipanti del: in migliaia, infatti, hanno affollato le strade del capoluogo lombardo per chiedere parità di diritti per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Ospiti speciali, per cantare dal palco, saranno«Love is love», l'amore è sempre lo stesso, è lo slogan della manifestazione. Il, radunatosi alladi Milano, sta ora percorrendo le strade del centro della città, fino a quando raggiungerà la sua destinazione finale, a. A piazzale Oberdan, infine, si terrà un flashmob. Porta Venezia, per l'occasione, si è colorata d'arcobaleno: la fermata della metro è stata 'tinteggiata' grazie ad una collaborazione con Netflix e ieri sera i bastioni di Porta Venezia sono stati illuminati con i colori della comunità lgbt.Tra i partecipanti diversi esponenti politici, a cominciare dal sindaco(ma senza fascia tricolore di rappresentanza) e dai portavoce, locali ed europei, di Pd, Possibile e Movimento 5 Stelle. Presenti anche alcune rappresentanze di sindacati e di grandi aziende internazionali.