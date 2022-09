Milano, in piazza Gae Aulenti le Sculture al vento di Janet Echelman per il lancio di Sky Glass

Sky rende omaggio a Milano. La capitale indiscussa del design, della creatività e dello stile, si colora dei suoi colori più belli con le Sculture al vento, due installazioni artistiche urbane della celebre scultrice statunitense Janet Echelman che in occasione del lancio di Sky Glass, la prima tv di Sky, ha ideato e realizzato il progetto con US UP & Below The Line.

Mark Cuban, la generazione Z passerà alla storia come la generazione «più grande». Boomers deludenti

L'artista Janet Echelman.

Milano, in piazza Gae Aulenti le Sculture al vento, l'opera interattiva di Janet Echelman

Echelman porta in Italia per la prima volta due opere d’arte dinamiche e interattive in Piazza Gae Aulenti con una site-specific aperta al pubblico, tra arte, colore, suono e design. Modificandosi con il vento e con la luce infatti le sculture si trasformano dall’essere un oggetto da guardare in un’esperienza in cui perdersi. Le due opere di oltre 30 metri sospese in aria, composte di fibra riciclabili di nylon e politene, con illuminazione colorata, resteranno fino al 25 settembre tra Piazza Gae Aulenti e BAM–Biblioteca degli Alberi Milano.

«Sono felice di poter condividere la mia arte con i milanesi perché questa è la capitale mondiale del design e una cultura di grande raffinatezza estetica. Sono entusiasta di condividere non una, ma due sculture monumentali della mia serie Earthtime, che esplora l'interconnessione dell'umanità e dei sistemi fisici della nostra Terra. La mia arte – ha spiegato Janet Echelman - esprime simultaneamente gli opposti: flessibilità con forza, terra con cielo, cose che possiamo controllare con le forze al di là di noi. Invito gli spettatori a fermarsi sotto la mia scultura e osservare il modo in cui le sculture cambiano con il vento e la luce: un momento per contemplare la nostra connessione reciproca e con il nostro pianeta e per diventare consapevoli della nostra esperienza sensoriale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA