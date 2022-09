Ecco Sky Glass, il televisore che rivoluziona lo zapping

di Luca Uccello

Un nuovo televisore per una nuova rivoluzione. Sky ci prova ancora. Ci prova con Sky Glass che reinventa ancora una volta il modo di vivere il piccolo schermo stando semplicemente seduti sul divano di casa. Addio decoder e parabola, addio soundbar esterna e inutili cavi. Un televisore con tecnologia 4K realizzata in alluminio anodizzato che si presenta in diversi colori. Oltre ai classici bianco e nero si può avere anche in rosso, verde e rosa. Con Sky Glass si vuole riunire su un’unica piattaforma, un’unica interfaccia e un unico telecomando tutti i canali (Sky e in chiaro) e tutte le app. Da Netflix a Disney+, da Prime Video a Dazn. Ovviamente c’è anche il digitale terreste.

Una nuova smart tv che non dimentica l’ambiente. E proprio sul risparmio energetico Sky ha deciso di puntare fortemente. Sky Glass è la prima televisione al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners. Permette, infatti, di risparmiare energia incorporando tre dispositivi in uno (TV, Soundbar e decoder), va in standby automaticamente se non utilizzata e ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce della stanza. Inoltre, viene fornita con un imballaggio privo di plastica monouso e interamente riciclabile. L’integrazione delle funzionalità di tre prodotti in un unico dispositivo permette, infine, di ridurre il consumo di energia elettrica fino al 50% rispetto ad avere TV, Soundbar e decoder separati. Ma c’è di più. Perché come sottolinea Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia: «La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 06:15

