Olimpiadi Milano-Cortina 2026: accordo per realizzare la maxi arena del quartiere Santa Giulia

Sono sempre più vicine le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 e manca poco anche per la maxi arena che verrà costruita nel quartiere Santa Giulia a Milano.

Nel pomeriggio di martedì 3 agosto è stato sottoscritto un accordo vincolante per la realizzazione e la gestione dell'arena dei giochi olimpici invernali. Il documento è stato firmato dalla società Milano Santa Giulia (Msg), controllata da Risanamento, e da Evd Milan, società del gruppo Eventim, uno dei principali operatori internazionali nel campo dell'intrattenimento dal vivo.

Tale accordo disciplina termini e condizioni dell'acquisto da parte di Evd da Msg di un'area di circa 50mila metri quadrati, bonificata e urbanizzata, all'interno della più ampia area del Gruppo Risanamento oggetto del piano di rigenerazione e sviluppo "Progetto Milano Santa Giulia", sulla quale Evd stessa realizzerà e successivamente gestirà l'arena. Una volta terminati i giochi, la struttura ospiterà spettacoli, concerti ed eventi live.

«La sigla del contratto con il Gruppo Eventim - commenta Fabrizio Zichichi, project director di Milano Santa Giulia per Lendlease, che ha contribuito a selezionare il nuovo operatore - rappresenta per l'intera area una straordinaria occasione di rilancio e di affermazione quale principale destinazione di retail, sport, leisure & entertainment di nuova generazione a livello internazionale, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026».

Il costo dell'operazione è di 20 milioni di euro, oltre Iva: 2 milioni sono stati corrisposti con la sottoscrizione del master agreement; 9 milioni con l'atto di compravendita dell'area da parte di Msg, previa esecuzione delle opere di bonifica; e 9 milioni al terzo anniversario della data di compravendita del lotto Arena e con il collaudo finale dell'Arena.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 12:44

