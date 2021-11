Il narcisismo? Non esiste. Parola dello psicologo Gerry Grassi, che domani presenta il suo libro a Milano

Tutti i segreti del narcisismo si possono scoprire leggendo l'ultimo libro di Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta.

Grassi domani alle 18 è alla libreria Libraccio di viale Romolo 9 (ingresso libero, obbligo di Green pass) dove presenta "Il narcisismo non esiste, se non sai come riconoscerlo" (Epc Editore), il nuovo saggio dello psicologo noto per essere stato uno degli esperti in tre edizioni della trasmissione “Matrimonio a prima vista” su Sky Uno.

Oltre a Grassi sarà presente anche Gennaro Romagnoli, autore della prefazione. In un viaggio eclettico - dal mito di Narciso passando per la Vienna di Freud, gli aborigeni, le Galapagos di Darwin e la Scuola Palo Alto sino ai giorni d’oggi - attingendo anche a vicende ed esperienze personali, Grassi dimostra la relatività del concetto di narcisismo, il suo essere tipicamente figlio della cultura occidentale; confina l’uso del termine narcisismo ad un ambito specifico e circoscritto, quello della diagnosi clinica del disturbo di personalità, dimostrando come tutto il resto abbia a che fare con l’amore e le relazioni. Chiudono il libro una serie di case study, che inducono a riflettere su come alla fine siamo tutti, a nostro modo, Narcisi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 16:24

