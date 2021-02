Milano, dopo la mossa della Procura in arrivo cause a pioggia

È in vista una battaglia giuridica con una pioggia di cause civili davanti al Tribunale del Lavoro, dopo la mossa di ieri della Procura di Milano nell'inchiesta, che si è allargata a tutta Italia, sulle condizioni di lavoro dei rider.

E, in particolare, dopo che gli ispettori del lavoro, a seguito anche degli accertamenti di investigatori e inquirenti, hanno notificato a quattro colossi del settore, Glovo-Foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo, verbali amministrativi nei quali si indica che le posizioni di oltre 60mila ciclofattorini vanno regolarizzate, da lavoratori autonomi a coordinati continuativi, con tutte le garanzie dei subordinati. In realtà, a quanto riferito, questi verbali (diversi da quelli penali sulle violazioni di profili di salute e sicurezza che hanno portato ad ammende per oltre 733 milioni) sono procedimenti amministrativi. Sono ricorribili, ma in realtà non prevedono nemmeno sanzioni.

Rider, la procura scardina il sistema: «Le società devono assumerne 60mila»

Dunque, l'ispettorato del lavoro indica alle aziende di sanare le posizioni, sul fronte soprattutto dei contributi, di rider che, come emerge dalle indagini, hanno lavorato dal 2017 e fino all'autunno scorso. Ogni lavoratore, poi, dovrà, se vorrà, fare una causa di lavoro alla società.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA