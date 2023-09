Liste d'attesa troppo lunghe e i milanesi disertano le visite di controllo

di Paola Pastorini

I milanesi e la salute? Cautela nei controlli medici di routine. Solo uno su tre li ha effettuati nell’ultimo anno. «Il 35% contro la media nazionale del 41%». Sono i dati dell’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, svolto in collaborazione con Nomisma. Tra le ragioni addotte da chi non ha fatto alcun controllo nell’ultimo anno, la motivazione principale è dei tempi di attesa troppo lunghi (31%), affiancata dalla tendenza a farsi visitare quando ci si sente poco bene (29%) anziché avere una routine di prevenzione. Una percentuale significativa (17%), infine, indica tra le ragioni anche i costi.

CONTROLLI L’indagine UniSalute confronta i residenti di diverse città e la loro attitudine alla prevenzione. Il numero dei milanesi che si recano regolarmente a farsi visitare è quasi invariato rispetto a 2022 (era il 33%), e sotto alla della media nazionale, che si attesta sul 41%. «Migliorano di poco anche le percentuali di milanesi che dicono di curarsi solo quando cominciano a soffrire di un disturbo o di una malattia - in discesa dal 52% al 50% - e di chi dice di non fare nulla di particolare per tutelare la propria salute (5%, contro l’8% dell’anno scorso)», si spiega nella ricerca.

ESAMI TOP Il controllo più effettuato è l’esame del sangue: quest’anno è stato eseguito da tre milanesi su quattro (75%).

DONNE Solo la metà (50%) delle milanesi è andata dal ginecologo nell’ultimo anno. E una su quattro (26%) addirittura non ha mai svolto questo controllo o non lo effettua da molti anni. Di conseguenza, soltanto il 46% dice di essersi sottoposta a un Pap test negli ultimi 12 mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 06:35

