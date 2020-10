Emergenza coronavirus a Milano, la richiesta del sindaco Sala ai milanesi: «Vi prego indossate la mascherina»

Un favore a tutti i milanesi. Un appello a tutta la popolazione di Milano e in particolare ai giovani. Bisogna indossare la mascherina in questo momento in cui i contagi stanno risalendo.

A lanciarlo dalle sue pagine social è il sindaco, Giuseppe Sala. «La prima domanda che dobbiamo farci è cosa possiamo fare noi sindaci, cittadini e la parola del giorno è mascherina - ha detto -. Io vi prego utilizzate la mascherina, tutti, lo dico in particolare ai giovani cercando di essere sempre vicino e comprensivo, ma utilizzatela perché è assolutamente importante». Sala ha poi aggiunto, parlando del momento storico, che « è chiaro che questa è una vita, una società anomala, ma è vita e ve lo dice uno che è passato anche in momenti più difficili e forse per questo apprezza di più questa vita anomala. Proteggiamola». Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 12:53

