Milano Marathon 2019, obiettivo 10 mila iscritti. E nasce il Running Festival

42,195 chilometri, da Porta Venezia fino a Porta Venezia, passando per tutti i luoghi più iconici di Milano come il Duomo, San Siro, City Life, la Stazione centrale e la Scala. La Generali Milano Marathon è giunta alla sua 19esima edizione, che si correrà il prossimo 7 aprile. Un evento che l'anno scorso ha visto partecipare più di 7mila atleti e che quest'anno vuole non solo confermarsi, ma migliorarsi, come spiega Paolo Bellino, ad di Rcs, che insieme a Generali organizza la corsa, nell'incontro con la stampa a Milano: «Abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 10mila iscritti. Lo merita Milano, che è da sempre un città importante. Speriamo anche di poter attrarre molti atleti internazionali, per fare della nostra maratona un evento globale simile a quelle di altri città europee, come ad esempio Berlino». Urbano Cairo, che di Rcs è il presidente, non può che confermare le parole di Bellino, sottolineando l'importanza dello sport: «Per noi questo è un evento davvero importante. Siamo molto felici che la crescita sia continua, noi puntiamo molto sullo sport e siamo convinti di quanto sia fondamentale».

Per la prima volta, la maratona sarà anticipata dalla Milano Running Festival (4-6 aprile): tre giorni di incontri e approfondimenti su tutto il mondo che ruota attorno alla corsa, per raccontarla, analizzarla e avvicinare alla maratona anche chi non la conosce. Andrea Trabuio, direttore della maratona, ne sottolinea l'importanza: «In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro. Dietro c'è la mano e l'aiuto di molti. Quella di Milano deve diventare un evento consolidato e importante a livello internazionale, e in questo la Milano Running Week potrà svolgere un ruolo molto importante».



L'evento sarà coperto interamente dalla Gazzetta dello Sport, che nei giorni del festival e della maratona dedicherà diverse pagine di approfondimento, come dice il direttore Andrea Monti: «Lo sport ha la capacità di comunicare cosa buone e immediate. Il nostro Paese sta vivendo un momento non semplice ma attorno allo sport il clima è più disteso. Lo sport permette di dedicare del tempo a noi stessi, ha uno scopo semplice e efficace allo stesso tempo. Sono sicuro che nei prossimi anni la maratona di Milano potrà raggiungere anche i 20mila iscritti, già oggi è tra le maratone più importanti del mondo». Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale, il via è previsto per le 9 del mattino del 7 aprile 2019. Milano è pronta a farsi conoscere in tutto il mondo, oltre che per la moda, il cibo, il cinema e lo spettacolo, anche per la sua maratona.