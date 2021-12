Milano, la metropoli sede delle riprese del film di Diabolik. Il sindaco Sala:«Occhi aperti»

Milano minacciata dal re dei ladri: Diabolik. La metropoli lombarda, nelle ultime ore, si è trasformata in Clerville, città operativa del leggendario personaggio dei fumetti e della sua partner in crime Eva Kant. Sono state registrate in piazza della Scala, le scene del secondo capitolo del film dedicato a Diabolik, nato dalle matite di Angela e Luciana Giussani.

Ad accogliere i ladri in carne ed ossa è stato lo stesso sindaco Beppe Sala con un ironico post su Instagram, da cui trapela la felicità nell'ospitare nella sua città le riprese della storia del celebre ladro. «Occhi aperti 👀, c’è Diabolik in giro (quanto mi piaceva leggerlo!)» scrive il primo cittadino pubblicando una foto delle storiche macchine d'epoca tragate "Polizia Clerville".

Mentre prima di Natale uscirà la prima parte del lungometraggio dei Manetti Bros, sono infatti già in corso i lavori per il sequel che vedrà nel cast Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone e Valerio Mastandrea nella parte di Eva Kant e dell'ispettore Ginko.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 22:37

