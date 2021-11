Milano, operaio muore a 63 anni: è precipitato da un'impalcatura

Un altro incidente sul lavoro. Un operaio di 63 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere precipitato da un ponteggio. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi e la corsa all'ospedale, l'uomo è morto poco dopo.

Leggi anche > Camionista di 50 anni muore sul lavoro: schiacciato dal carico pesante tre quintali

A riferirlo è stata l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto poco prima delle 9:00 di questa mattina. L'operaio era a lavoro in un cantiere edile in piazza Giuseppe Massari, in zona Maggiolina, quando è precipitato da un'altezza di 5 metri.

L'uomo, le cui generalità non sono note, ha riportato «un trauma cranico e trauma toracico» e al momento dell'arrivo dei soccorritori era «in arresto cardio circolatorio». L'operaio è stato trasferito «con manovre di rianimazione in corso» in ospedale. La corsa disperata in ospedale, però, è risultata inutile, perché una volta giunto al Niguarda, l'uomo è morto. Sull'accaduto indagano i carabinieri e gli agenti della polizia locale.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA