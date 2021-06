Debutta il Frecciarossa notturno per la Calabria, potenziate le linee per il mare

Le mete di villeggiatura, al mare o ai monti, sono più facili da raggiungere con il treno in questa seconda estate segnata dal Covid. L’obiettivo, dichiarato ieri da Trenitalia, in occasione del lancio dell’orario estivo - al via da domenica 13 giugno - è permettere di «riscoprire l’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza» con un pacchetto di treni-vacanza. A partire dal nuovo Frecciarossa notturno che da Milano porta a Reggio Calabria in sole 9 ore: si parte da Centrale alle 21,20 per arrivare a Reggio alle 8,03. Sono migliorate anche le connessioni con Lamezia Terme (7 ore e 20 da Milano) e con le navi per approdare in Sicilia.

Per l’estate Trenitalia potenzia tutti i collegamenti diurni con il Sud e per la costa Adriatica: per la prima volta, infatti, da Brescia si arriva sulla riviera romagnola e nelle Marche con una coppia di Frecciarossa, disponibili tutti i giorni, Brescia-Milano-Ancona. Non solo: sarà molto più comodo arrivare anche in Liguria, fosse solo per un weekend, perché «presto saranno disponibili anche 4 nuovi collegamenti Frecciabianca tra Milano e il Ponente Ligure, con fermate a Pavia, Voghera, Genova, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo, Ventimiglia». Poi, tra le novità nel Nord-Ovest c’è il Cinque Terre Express che unisce tutte le località delle Cinque Terre da Levanto a La Spezia. Inoltre, aumentano i viaggi per la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Lago di Garda così da consentire agli amanti della montagna e dei laghi di raggiungere le principali mete turistiche in comodità. In particolare, ci saranno Frecciarossa extra, nel fine settimana, tra Milano, Trento e Bolzano.

Ogni viaggio sarà «nel segno della sicurezza», dicono dall’azienda, fra gel igienizzante a bordo, distanziamento con la capienza confermata del 50% e i nuovi filtri al grafene sulle Frecce, che abbattono la carica di virus e batteri e migliorano la qualità dell’aria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 06:00

