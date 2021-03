Milano, feste tra giovani in casa e sul terrazzo: la polizia multa 37 ragazzi

Gli agenti della Polizia di Stato hanno interrotto durante la notte altre due feste in casa, dopo quelle sospese nei giorni scorsi, e sanzionato i partecipanti per aver violato le normative anti assembramento per contrastare la diffusione del covid.

I poliziotti sono intervenuti intorno al mezzanotte nella centrale via Bligny dove alcuni residenti avevano segnalato schiamazzi provenire da un terrazzo. Alla festa erano presenti in 17 giovani, di età compresa tra i 19 e 28 anni, che sono stati identificati e sanzionati. Cinque ore dopo, in un'abitazione di Piazzale Libia, gli agenti sono nuovi intervenuti, sempre su segnalazione dei residenti, in una casa in cui erano in 20 a festeggiare. Anche in questo caso sono stati tutti sanzionati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 10:50

