Fabrizio Frizzi, la nuova casa d'accoglienza a Milano per bambini malati dedicata al conduttore televisivo

Nascerà nell'ex oratorio all'Ortica la Casa Unitalsi intitolata al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, in via Amadeo.

Saranno sei appartamenti che ospiteranno le famiglie di bimbi malati in cura negli ospedali della città. Ieri mattina la posa della prima pietra. Non un mattone qualsiasi quello benedetto dall'arcivescovo Mario Delpini, ma un mattone della Porta Santa del Giubileo della Misericordia, donato da Papa Francesco. Con Delpini alla cerimonia anche il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Unitalsi lombarda Vittore De Carli. Dice De Carli: «Fabrizio era un amico e nei suoi messaggi mi diceva sempre di pensare ai bambini». E chiosa Sala: «Questo luogo servirà a lenire le sofferenze di mamme e papà con i figli in ospedale». (G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 09:12

