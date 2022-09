Milano, presa la banda dei ladri acrobati: svaligiavano le case di vip e calciatori scalando i balconi

di Simona Romanò

Erano più esperti nell’arrampicata o nella caccia ai vip in Rete? In entrambe le attività. I profili social dei personaggi famosi erano il loro punto di partenza. Ne seguivano annunci, foto, location e raccoglievano informazioni su possibili tesoretti. Al momento giusto, colpivano: si arrampicavano su cornicioni e balconi, entravano nelle dimore e le razziavano. Ieri Andrea Velicovic (21 anni) e Renato Milenkovic (36), croati, sono stati arrestati dagli agenti della seconda sezione della Squadra mobile per furti in appartamento. Tra le vittime l’influencer Chiara Biasi e i due calciatori Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, e Stefano Sensi, centrocampista del Monza. I colpi sono avvenuti tra il 16 ottobre 2021 e il 5 febbraio 2022 con 500mila euro di refurtiva totali. Nell’ordinanza firmata dal gip Anna Magelli è ricostruito il modus operandi, cui ha partecipato un terzo uomo, un palo, che ora ha divieto di dimora a Milano. Gli investigatori, coordinati dai pm Laura Pedio e Maurizio Ascione, hanno scoperto che i due facevano la spola tra la Croazia e i campi nomadi di via Monte Bisbino e a Bollate. Proprio lì hanno trovato trovato le refurtive. A subire il colpo più duro è stata l’influencer Biasi: a ottobre svaligiata la casa con un bottino stimato in oltre 300mila euro. Nel provvedimento si legge che uno dei ladri, «prima di arrampicarsi per raggiungere l’appartamento della vittima, si cambia le scarpe e indossa uno zaino». Le telecamere riprendono la fuga e l’auto viene poi ritrovata in un parcheggio di Baranzate e questo spinge gli agenti a cercare attorno ai campi. A incastrare i due, però, è stata una traccia di sangue lasciata da Milenkovic durante il furto del 22 dicembre 2021 a casa del calciatore Sensi: si ferisce e il suo dna resta su un portagioie. In quell’occasione i ladri sono riusciti a raccogliere quasi 200mila euro, portando via anche un Patek Philippe da 70mila euro e la fedina in diamanti e oro con l’incisione della data del matrimonio di Sensi. L’ultimo episodio contestato risale allo scorso 5 febbraio, data del derby poi vinto dal Milan 2-1. Mentre Calhanoglu è in campo, i tre ladri tentano di entrare in casa ma per una serie di motivi tecnici non riescono. Ma vengono notati da due poliziotti che dispongono un servizio di controllo quella sera. Ma le indagini sono ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 06:15

