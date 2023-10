Milano, boom di centenari: aumentati di dieci volte in trent'anni

di Redazione web

Milano segna un nuovo primato, con un aumento rilevante dei cittadini con oltre 100 anni d'età. Si tratta di un vero e proprio boom di centenari: dal 1992 ad oggi, infatti, i residenti con oltre 100 anni sono passati da 64 a 672, con un aumento di oltre dieci volte. Questo dato risulta da un'analisi della Fondazione per la Sussidiarietà (Fps).

A trainare la crescita dei centenari meneghini sono soprattutto le donne, che a inizio 2023 erano 576 (circa l'86% del totale), rispetto alle 128 di inizio secolo. Gli uomini con oltre 100 anni sono 96 (14%), rispetto ai 23 presenti nel 2000. Oggi a Milano, secondo l'indagine della Fondazione, c'è un centenario ogni 2.041 abitanti, una incidenza che supera tutte le altre grandi città del Belpaese.

L'incremento dei centenari è legato alle migliori condizioni di vita, di alimentazione, cura e igiene personale e ai progressi della medicina. Il sindaco Sala si è detto soddisfatto del dato e ha annunciato l'intenzione di ripensare la città per soddisfare le esigenze dei cittadini più anziani.

I dati

Attualmente a Milano, secondo l'indagine della Fondazione, c'è un centenario ogni 2.041 abitanti, una incidenza che supera tutte le altre grandi città del Belpaese. Appena 30 anni fa i centenari erano una rarità: uno ogni 21.000 abitanti. La popolazione residente, nel frattempo è rimasta stabile, intorno a 1 milione e 370.000.

L'analisi della Fondazione per la Sussidiarietà (FPS), è stata presentata oggi a Milano dal Presidente, Giorgio Vittadini, alla presentazione alla libreria Hoepli del libro thriller “Longevità fatale” di Attilio De Pascalis. A trainare la crescita dei centenari meneghini sono in primis le donne, che a inizio 2023 erano 576 (circa l’86% del totale), rispetto a 128 di inizio secolo.

Le parole del sindaco Sala e di Giorgio Vittadini

«Siamo orgogliosi che Milano accolga tanti cittadini e cittadine over 100. La crescita della popolazione anziana obbliga a ripensare la città in un'ottica multidisciplinare, così da rispondere in maniera efficace alle istanze di cittadine e cittadini maturi», ha commentato

il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il presidente della Fondazione, Giorgio Vittadini, ha dichiarato: «La crescente longevità è una nuova grande sfida per garantire servizi e assistenza ai cittadini fragili, impegno

che non può venire meno in una grande democrazia. In tempi difficili per la finanza pubblica, i bisogni di cura possono essere affrontati grazie a un'alleanza tra pubblico e privato social e diventare un'occasione per rafforzare la coesione sociale del

territorio».

