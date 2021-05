Da Nina Zilli a Ciro Immobile, cantanti e calciatori duettano all'Arena civica

Il calcio invita la musica a fare festa. Football Rock Live è un concerto-evento organizzato con finalità di beneficenza per il prossimo 24 agosto all’Arena Civica Stadio Gianni Brera. La serata vedrà impegnati sullo stesso palco cantanti e calciatori, con ospite speciale Alvaro Soler. Nato da un’idea dell’agente sportivo Helga Leoni e con la direzione artistica di Saturnino, storico bassista di Jovanotti, il concerto vedrà cantanti e calciatori esibirsi a coppie o in gruppo per una canzone, un dj set o una jam session.

Per ora si sanno solo alcuni nomi del cast, gli altri saranno svelati in giugno e luglio: iniziamo con i cantanti Oscar Anton, Michele Bravi, Jake La Furia, Clementino, Alice Merton, Boro Boro, Nina Zilli, Shade, e, appunto, Alvaro Soler. Tra i calciatori compaiono Alessandro Altobelli, Regina Baresi, Matteo Darmian, Ciro Immobile, Andrea Ranocchia. Alvaro Soler porta in campo tutto il suo entusiasmo: «La nostra responsabilità in questo periodo di buio è dare allegria, portare un po’ di luce alle persone». Saturnino cura la parte artistica e si definisce per questo “massaggiatore musicale”: «Sto cercando di creare una serie di performance che siano le più coinvolgenti possibili, visto che un calciatore in veste di cantante potrebbe imbarazzarsi. L’aspetto più divertente è la sfida di farli diventare rockstar per un giorno, per questo stiamo curando l’aspetto canoro e anche quello scenico. Ci sarà davvero da divertirsi» promette.

Parte del ricavato sarà devoluto all’onlus Insuperabili, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con diverse disabilità. Inoltre, c’è anche un messaggio di rispetto che si vuole promuovere: per questo il motto della serata è “Il rispetto cambierà il mondo. Football Rock inizio io, insieme siamo Insuperabili”. L’evento si potrà seguire in streaming, i biglietti si potranno acquistare a partire dalla prossima settimana sulla piattaforma A-Live (dove verrà trasmesso il concerto), sul sito di Football Rock e in tutti i punti vendita autorizzati. Per il pubblico in presenza si valuterà in base alle disposizioni anti Covid.

