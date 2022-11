Milano, nuove regole per Area B: divieti più soft per i Diesel Euro 5

di Greta Posca

Greta Posca Ritocco all’Area B. Dopo le proteste, la Giunta ha posto mano al regolamento della Ztl approvando alcune modifiche alla disciplina di Area B solo per i possessori di Diesel Euro 5. Il “ritocco” era già stato annunciato nei giorni scorsi da Palazzo Marino e in linea con la mozione approvata in Città Metropolitana. La decisione è stata presa per venire incontro alle particolari difficoltà di acquistare un nuovo veicolo non inquinante e per consentire maggiori ingressi a chi ha redditi bassi, oltre che per agevolare chi utilizza parcheggi di interscambio e car pooling. Le nuove norme saranno valide sia per milanesi sia per i non residenti.

NUOVA AUTO In particolare, sarà nuovamente possibile chiedere una deroga alla circolazione del veicolo diesel Euro 5 per i proprietari che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo. Il veicolo Euro 5 potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto (comunque non oltre il 30 settembre 2023). Le stesse regole e condizioni saranno valide anche per proprietari di taxi diesel Euro 5, titolari di licenze comunali di esercizio e per autobus diesel euro 4 adibiti al servizio di trasporto pubblico locale.

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO I proprietari di un diesel Euro 5 in possesso di abbonamento annuale o mensile a uno dei parcheggi di intercambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo potranno accedere ad Area B fino al 30 settembre 2023. Per il parcheggio di via Ripamonti, il Comune è allo studio con abbonamento che consenta agli utenti di usufruire dello stesso tipo di deroga.

CAR POOLING Il divieto di accesso e circolazione in Area B è posticipato al 30 settembre i diesel Euro 5 quando utilizzati per gli spostamenti in car-pooling. Per ottenere questa deroga è necessario essere registrati su piattaforma telematica, comprese quelle gestite da soggetti autorizzati a operare in via sperimentale. È stata infine prevista una maggiorazione di venti giornate di ingresso in Area B, che si aggiungono alle 50 già previste, per i possessori di diesel Euro 5 con un Isee inferiore a 20mila euro.

LE RICHIESTE Entro dicembre sia possibile presentare le nuove richieste di deroga sul sito del Comune. «Sono misure che abbiamo condiviso anche con Città Metropolitana e con i sindaci della provincia. Il nostro obiettivo rimane quello di ridurre il numero di auto inquinanti che entrano a Milano e premiare chi utilizza il mezzo pubblico o viaggia in accordo con altri passeggeri attraverso il car-pooling».

