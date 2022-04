Meteo, allerta gialla a Milano: forti raffiche di vento per tutta la giornata

Raffiche di vento in arrivo: allerta meteo gialla. È l'avviso, per rischio moderato, che la protezione civile ha lanciato a causa delle raffiche previste per oggi, sabato 9 aprile, nonostante il tempo soleggiato. Secondo 3B Meteo, infatti, ci sarà sole, alternato a qualche nube, con basso rischio di pioggia.

In arrivo il verdo dal nord, il celebre föhn, che su Milano sarà particolarmente forte nella serata: le raffiche potranno anche superare i 50 chilometri orari. Domenica, poi, dovrebbe essere soleggiata ma con temperature più basse, minime intorno ai 6 gradi e massime sui 17; in compenso il vento sarà più tenue.

Le previsioni sul föhn riportano che il vento soffierà progressivamente in maniera sempre più intensa. Al mattino dovrebbe investire Alpi e Prealpi, per poi arrivare nella pianura occidentale entro la prima parte della giornata, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari. Già entro la fine di sabato, comunque, dovrebbe diminuire.

​In città non sono previste chiusure ma ai cittadini, come sempre in queste occasioni, il Comune raccomanda di fare attenzione, evitando di rimanere sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature di cantieri, i dehor e le tende. È consigliata inoltre la messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e, in generale, tutto ciò che può essere spostato dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 11:17

