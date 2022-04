Milano, sciacallo 30enne ruba nella villa di un'anziana morta il giorno prima. Arrestato grazie alla vicina

Uno sciacallo nel vero senso della parola nel Milanese. La salma era ancora nella camera mortuaria in attesa del funerale, ma il ladro, vedendo i manifesti affissi per annunciare la morte dell’anziana, non ci ha pensato due volte a entrare nella sua abitazione.

Il trentenne ha forzato una finestra e si è introdotto in casa della signora di 83 anni, che viveva sola in una grande villa nel centro storico di Limbiate, nel Monzese, e ha iniziato il saccheggio, ma una vicina ha sentito dei rumori sospetti e ha chiamato i carabinieri. Il 30enne, italiano, già noto per aver messo a segno numerosi furti in appartamento, ha fatto però troppo rumore.

E la vicina di casa ha sentito il tramestio sospetto. Così ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo sciacallo era ancora in casa ed era così intento ad armeggiare tra cassetti e armadi, a caccia di oro, gioielli e di ogni oggetto prezioso, che all’inizio non si è nemmeno accorto che qualcuno lo stava tenendo d’occhio. È stato arrestato.

