Maxi truffa all'anziana ereditiera: «Dacci i soldi o tuo figlio va in galera», il bottino milionario è da capogiro

Ennesima truffa ai danni di un'anziana. E, secondo le prime stime, si tratterebbe di una truffa da 4 milioni di euro. La vittima è un'anziana ereditiera di 88 anni, appartenente a una storica famiglia di imprenditori aeronautici lombardi, che nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio, ha ricevuto una chiamata dai malviventi in cui la infromavano che il figlio aveva avuto un incidente, era stato arrestato, e servivano 12.500 euro per la liberazione su cauzione.

La ricostruzione

I truffatori, secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, che indaga sul caso, ieri pomeriggio hanno telefonato alla donna, che vive in uno stabile nei pressi di piazza del Duomo, affermando che il figlio aveva avuto un incidente, era stato arrestato, e che servivano 12.500 euro per una liberazione su cauzione (non prevista nell'ordinamento italiano). Poi uno dei malviventi, si è presentato a casa è si è fatto consegnare soldi, ori e una preziosa collezione numismatica, il tutto per un valore milionario.

Il bottino

Ammonterebbe a circa quattro milioni di euro, secondo le prime stime, la truffa messa a segno a Milano ieri ai danni di un'anziana ereditiera, che appartiene alla famiglia Caproni, imprenditori aeronautici lombardi che vantano tra gli antenati Giovanni Battista fondatore delle omonime officine e pioniere dell'aviazione italiana. Del caso al momento è stata informata la pm di turno Ilaria Perinu. Poi l'indagine dopo la formale denuncia della signora Caproni, che si è vista portare via gioielli, soldi e una preziosa collezione numismatica, passerà al pool truffe guidato dall'aggiunto Eugenio Fusco.

