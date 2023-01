Anziano chiede 10mila euro in prestito per curarsi: «Tassi vantaggiosi». Ma era la truffa di una pagina Facebook Il 70enne residente nel Verbano ha versato 4000 euro ma non ha ricevuto nulla in cambio





Aveva bisogno di 10mila euro per sottoporsi ad alcune cure mediche, e così aveva pensato di rivolgersi al contatto promosso da una pagina Facebook che sponsorizzata prestiti a condizioni apparentemente vantaggiose. Ma è caduto in una trappola. Protagonista della truffa, un ignaro settantenne residente nel Verbano. La truffa da 4000 euro Quattro persone residenti nelle province di Cuneo, Modena, Ravenna e Treviso sono state denunciate per riciclaggio dai carabinieri di Verbania. Secondo gli inquirenti, sarebbero coinvolte in una truffa da 4.000 euro ai danni dell'anziano. L'indagine è partita dalla sua denuncia. Prima di erogare la somma pattuita, i gestori della pagina Facebook alla quale l'uomo si era rivolto hanno convinto il 70enne a versare 4.000 euro in due tranche, adducendo diverse scuse. Non ricevendo la somma, e capendo di essere stato truffato, l'anziano si è quindi rivolto ai carabinieri che, seguendo il flusso di denaro, sono arrivati a identificare i quattro. Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 11:32

