Truffa ad anziana: «Dacci 6.500 euro o tuo figlio va in galera». Arrestati due napoletani con Reddito

di Redazione Web

L'ennesima truffa ai danni di un'anziana. È successo a Roma dove una signora è stata contattata da due uomini, entrambi residenti a Napoli, che si sono finti amici del figlio nei guai con la giustizia. «Salve signora siamo due amici di suo figlio. Chiamiamo da parte sua, è finito in un brutto guaio: ha un debito molto grosso e se non lo salda può finire in galera». Queste le parole usate al telefono dai due uomini facendo leva sulla concitazione del momento ai danni della signora che vive in zona Talenti.

Leggi anche > Reddito di cittadinanza, "furbetto" si dichiara disoccupato ma lavora in nero come skipper sulle barche a vela a noleggio

La trappola

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la signora anziana, colpita dalle parole dei due uomini, è caduta in trappola. La donna preoccupata per le condizioni del figlio ha subito acconsentito a incontrare i due uomini: «Si certo venite che vi do i soldi, di quanto avete bisogno?». Una truffa da 6.500 euro che i due uomini non hanno esitato a chiedere. Ma non è finita qui. I due truffatori, infatti, con una scusa hanno chiesto il numero di telefono di telefono del figlio che la donna, in agitazione, non ha esitato a fornire. In questo modo i due uomini hanno potuto tenere occupato anche l'uomo ignaro di tutto che avrebbe potuto essere contattato dalla madre. Una truffa ben studiata che il 54enne e il 19enne napoletani stavano organizzando da giorni.

L'auto sospetta

Negli ultimi giorni le segnalazioni ai carabinieri di vittime di truffe si sono moltiplicate, ma in questo caso l'intuito di una pattuglia ha giocato un ruolo fondamentale. I militari, insospettiti da un'auto vista transitare più volte per le strade di Talenti hanno deciso di segurila. Sul database delle targhe il veicolo risultava essere stato noleggiato a Napoli. E, durante gli appostamenti, i militari hanno notato le due persone a bordo fermarsi davanti al portone di un condominio ed entrare nell'edificio. Dopo dieci minuti, ecco che i due sono partiti in fretta e furia in direzione Napoli.

Fermati e arrestati

I due sono stati prontamente fermati dai carabinieri all'altezza di Colleferro e non sono stati in grado di giustificare la loro presenza nella Capitale. Dopo la perquisizione i due uomini, entrambi percettori del Reddito di cittadinanza, sono stati trovati in possesso di 6.500 euro in contanti. Tornati nel condominio, i militari hanno trovato la donna mentre stava denunciando la truffa subita. «I due hanno voluto anche gli ultimi 40 euro che avevo perché mi hanno detto che quei 6500 potevano non bastare per non far finire mio figlio in prigione» ha detto la donna in lacrime. per i truffatori è scattato l'arresto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA