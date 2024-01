Auto si ribalta in galleria per il ghiaccio: muore Martina Viscardi di 26 anni. Ferito l'amico 23enne che era alla guida. Chi era la vittima La tragedia la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto alle 5 sull'Asse interurbano di Bergamo all'altezza di Bonate Sopra







di Mario Landi Una ragazza di 26 anni, Martina Viscardi, è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto alle 5 sull'Asse interurbano di Bergamo all'altezza di Bonate Sopra. La giovane era su una vettura che si è schiantata contro una galleria, a pochi chilometri dal capoluogo. Ferito un 23enne che era alla guida Alla guida c'era un 23enne, rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dopo lo schianto la vettura si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Chi era Martina Viscardi

La vittima si chiamava Martina Viscardi e si trovava lato passeggero. A guidare infatti c'era un 23enne che ha riportato alcune ferite ed è stato trasferito in ospedale. La 26enne era originaria di Rocco Briantino, che si trova invece nella provincia di Monza e Brianza. I due forse si stavano dirigendo proprio verso il comune di Viscardi. Si era laureata a Bergamo in Scienze della comunicazione. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Rocco Briantino. Martina lascia i genitori e la sorella Beatrice. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 14:49

