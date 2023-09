Nomade 29enne condannata, si presenta in questura con il figlioletto di 11 mesi: andrà in carcere

di Redazione web

Una ragazza nomade di 29 anni, condannata per reati contro il patrimonio, si è presentata in questura con il suo bebè nel passeggino. Accade a Milano dove la giovane mamma è andata in questura con il suo ordine di carcerazione, nel passeggino il figlioletto di 11 mesi e un borsone con gli effetti personali. La ragazza è stata accompagnata dagli agenti nel carcere di Bollate dove esiste un reparto nido per detenute madri.

