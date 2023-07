Campo rom in fiamme: colonna di fumo altissima, il rogo visibile in mezza città FOTO E VIDEO

La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un’enorme colonna di fumo si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Napoli per cercare di domare le fiamme.

Il rogo al campo rom di Napoli Barra

Non sembrano esserci feriti. L'incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato attorno alle 5,30 del mattino di oggi, martedì 18 luglio 2023.

Sembra che il rogo possa essere scoppiato in prossimità del campo rom di Barra. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Diversi automobilisti hanno segnalato l’incendio al deputato l’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Soprattutto in questo periodo dell’anno e con questo caldo record occorrono maggiori controlli ed attività di prevenzione. Questi roghi rappresentano un danno ambientale ma anche economico. Non possiamo permetterci nessuno dei due. Il fenomeno si ripete con sempre più allarmante frequenza in prossimità di questi campi. Vanno smobilitati, una volta e per tutte, per mettere fine a tali scempi e dare maggiore a dignità chi ci vive dentro a partire dai bambini», commenta Borrelli.

